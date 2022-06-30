Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük ile birlikte, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Köyceğiz turizminde büyük rol oynayacak olan Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanındaki çalışmaların önem arz ettiği ifade edildi. Yetkililer Köyceğiz'de turizmi geliştirmek için arayışlarını sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

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