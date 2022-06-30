Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika
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Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu

30.06.2022 14:16
Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük ile birlikte, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Köyceğiz turizminde büyük rol oynayacak olan Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanındaki çalışmaların önem arz ettiği ifade edildi. Yetkililer Köyceğiz'de turizmi geliştirmek için arayışlarını sürdürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaunos Antik Kenti Tiyatro alanında incelemelerde bulunuldu - Son Dakika
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