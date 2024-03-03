Kavak Belediye Başkanı: İlçemizdeki Yatırımlarla Gelişmeye Devam Ediyoruz

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Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hayata geçirdikleri yatırım ve projeler ile ilçenin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Kavak'ta bir yandan organize sanayi bölgesinde (OSB) yeni yatırımlar sürerken diğer yandan da temeli atılan küçük sanayi sitesinde yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Kavak'ta altyapıdan üstyapıya büyük hizmetler yapıldığını ve ilçenin adeta kabuk değiştirmeye başladığını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin gerek özel sektör gerekse kazandığı kamu yatırımları en güzel dönemini yaşadığını söyledi.

Sarıcaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalarla ilçede kanalizasyon, altyapı ve içme suyu konusunda sorunların çözüm bulduğunu söyledi. Kavak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ilçeye kazandırıldığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, ayrıca Kavak İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin de artırılarak 2 katına çıkarıldığını anlattı.

Mahalle yollarının yapımında da büyük mesafe aldıklarını dile getiren Sarıcaoğlu, önümüzdeki yıl bu sorunun çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Tam doluluk yaşanan Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde alan genişletme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sarıcaoğlu, temeli atılan küçük sanayi sitesinde ise yapım çalışmalarının hızla ilerlediğini vurgulayarak, "Küçük sanayi sitemiz bizim halkımıza verdiğimiz en önemli sözümüzdü. Çok şükür ki onu da yerine getirdik. Şimdi yapım çalışmaları hızla ilerliyor. İnşa edilecek Kavak Küçük Sanayi Sitesi ise 50 adet dükkandan oluşacak. İnşaat tamamlandığında ilçemizin önemli bir sorunu daha ortadan kalkmış olacak. Çalışmalarımızla artık dışarıya göç vermiyor aksine tersine göçü yaşamaya başladık. Hayal olanı yaptık ve bu ilçede hoparlör ile işçi arar hale geldik. Tüm bunları tamamlamayı Rabbim bize nasip etti" ifadelerine yer verdi.

Doğal gazı ilçeye getirdiklerini ve daha pek çok yatırımı Kavak ile buluşturduklarını anlatan Sarıcaoğlu, şöyle devam etti:

"Artık Kavak'ta doğal gazla ilgili bir sorunumuz yok. Bütün mahallelerimiz temiz ve ekonomik yakıt doğal gaza kavuştu. Kavak'ta yaptığımız çok sayıda park ile halkımıza nefes alacak alanlar oluşturduk. Daha önce hiç yok iken bugün 2 tane modern düğün salonumuz var. Kavak Devlet Hastanesi'ni hizmete açtık. Dere ıslah çalışmaları bitirdik. 2 bin kişilik cezaevini hizmete açtık. Yeni 350 kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunu hizmete açtık. OSB ile ilgili 3. ve 4. etap çalışmalarımız son hız devam ediyor. Hanımlar Lokalimizi kazandırdık. Kadınlar Kooperatifi Tesisimizi açtık. Mahalle içi parklar yaptık. Şehir içerisinde 500 bin metrekare parke ve yol çalışması gibi daha birçok çalışma yaptık. Kavak artık Samsun'un en hızlı sanayileşen ve gelişen ilçesi haline geldi. İlçemizin yakaladığı hızı kesmeden gelişmesi ve büyümesi için bundan sonra da çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdüreceğiz." - SAMSUN