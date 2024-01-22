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Kavak Gençlik Merkezi Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika
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Kavak Gençlik Merkezi Türkiye'ye örnek olacak

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak, Kavak'ta yapacakları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olacaklarını belirtti. 'Ulaşılamayan Genç Kalmasın' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette engelli bir genç Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru ile görüntülü görüştü.

Kavak Gençlik Merkezi Türkiye\'ye örnek olacak
22.01.2024 - 09:25,  Güncelleme: 09:28
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Samsun'un Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak, "Kavak'ta yapacağımız çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek olacağız" dedi.

"Ulaşılamayan Genç Kalmasın" düşüncesi ile oluşturulan proje kapsamında Kavak'ta ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Deniz Konak yaptığı açıklamada, projeyi Kavak'tan tüm Türkiye'ye yayma hedefinde olduklarını belirtti. Gençlik Merkezi olarak tüm ülke genelinde olduğu gibi Kavak ilçemizde de gençlerin her zaman yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Konak, "Kavak Gençlik Merkezi ve Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü ile birlikte, 'Ulaşılmayan Genç Kalmasın Projesi' adı altına ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gençlik Merkezimizin hediyelerini takdim ettiğimiz engelli olan ve Samsunspor sevdalısı olan Harun kardeşimiz, Gençlik Merkezimiz vesileyle Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru ile görüntülü görüştü. Bizleri misafir eden ailemize ve bizi kırmayan Zeki Yavru kardeşimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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