Samsun'un Kavak ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kavak Kaymakamlığınca 2023 yılı yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam Erdem Karanfil başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya daire amir ve müdürleri katıldı. Toplantının açılış ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Erdem Karanfil yaptı. Kaymakam Karanfil, devletin vatandaşa şefkatli yüzünü göstermesi ve daha iyi hizmetler sunabilmesi için kurumlar arasındaki diyaloğun üst düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda 2023 yılında yapılan çalışmaların değerlendirmesi ile 2024 yılı içerisinde yapılması planlanan hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - SAMSUN