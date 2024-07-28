Kavşakta kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kavşakta kaza: 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kavşağında çarpışan iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazanın hız ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

28.07.2024 23:20
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Kavşakta kaza: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kavşağında meydana geldi. Kazada şehir merkezinden gelen R.T.K. yönetimindeki 58 AJ 456 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kavşağı dönen E.C.P. yönetimindeki 58 ABY 938 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken sürücüler ve araçlarla bulunan H.Ç. ile B.C.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaşların yardımı ile araçlardan çıkartılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya hız ve kural ihlalinin neden olduğu düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kavşakta kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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