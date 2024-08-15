Kavurucu sıcaklarda, fiskiyeden su için kedi böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Kavurucu sıcaklarda, fiskiyeden su için kedi böyle görüntülendi

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Kavurucu sıcaktan bunalan bir kedinin, iş yeri önündeki fıskiyeden su içmesi ilgi odağı oldu.

15.08.2024 23:27
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Kavurucu sıcaklarda, fiskiyeden su için kedi böyle görüntülendi

İş yerinin önündeki fıskiyeden su içen kedi ilgi odağı oldu

DENİZLİ - Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Kavurucu sıcaktan bunalan bir kedinin, iş yeri önündeki fıskiyeden suç içmesi ilgi odağı oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Son yılların en kurak yaz mevsiminin yaşandığı Denizli'de de etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere insanları olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar günün en sıcak saatlerinde vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda uyarırken, evlerinde bunalanalar soluğu açık alanlarda alıyor. Sıcaktan en fazla etkilenen kesimlerden olan çocukların ise süs havuzlarındaki tehlikeli serinliği endişeye yol açıyor.

Sevimli kedi kalabalığa aldırmadı

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine seyrettiği Denizli'de, termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Kavurucu sıcaktan bunalan bir kedinin, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki bir iş yerinin önüne su soğutmak için yerleştirilen fıskiyeden su içmesi ilgi odağı oldu. Sevimli kedi, gelip geçenlere aldırmadan fıskiyeden su içerek serinlemeye çalıştı. Susayan kedinin sergilediği davranışları ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kavurucu sıcaklarda, fiskiyeden su için kedi böyle görüntülendi - Son Dakika

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