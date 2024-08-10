Kavurucu sıcakta Ekşisu buz gibi dondurdu - Son Dakika
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Yerel

Kavurucu sıcakta Ekşisu buz gibi dondurdu

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Erzincan'ın bunaltıcı sıcaklarında yeşilin en güzel tonuna ev sahipliği yapan Ekşisu mesire alanı, serin suyuyla vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

10.08.2024 08:07
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Kavurucu sıcakta Ekşisu buz gibi dondurdu

ERZİNCAN - Erzincan'ın bunaltıcı sıcaklarında yeşilin en güzel tonuna ev sahipliği yapan Ekşisu mesire alanı, serin suyuyla vatandaşların vazgeçilmezi oldu.

Erzincan Ekşisu mesire alanı kükürtlü suyu ve büyüleyen doğasıyla özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenler Ekşisu'yun serin sularında ferahlıyor. Erzincan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar Ekşisu'ya gelerek aileleri ile birlikte buz gibi suyun ve serin havanın keyfini çıkarıyor.

İstanbul'dan Erzincan'a geldiğini belirten bir vatandaş ayağında mantar olduğunu ve şifayı Erzincan'ın Ekşisu'yunda aradığını aktardı.

Bir başka gurbetçi ise Erzincan'a gelmek için çok yol kat ettiklerini ifade ederek, "Su kükürtlüymüş. Egzama için geldim buraya. Bu su çok şifalı. Türkiye'mizin 7 cennetinin en güzel yerlerinden biri Erzincan. Bizler de şifa bulmaya geldik. Şifa bulmak isteyen herkesi Erzincan'a bekleriz. Sıcak havalarda serinlemek için çok ideal bir yer" dedi.

Vatandaşlar kavurucu sıcakta Ekşisu'yun buz gibi suyuna kendilerini bırakırken suyun tadını yine en çok çocuklar çıkarttı.

Kaynak: İHA

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