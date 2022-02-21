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Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu - Son Dakika

Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu

21.02.2022 16:32
Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı, Yeşilay Genel Merkez Temsilcisi ve Yeşilay Bölge Koordinatörü Bünyamin Yakar'ın divan başkanlığında gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'nin genel kurul toplantısı dün Yeşilay il binasında yapıldı. Yapılan genel kurul sonucunda Kaya, Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine seçildi. Nurullah Kaya başkanlığındaki Yeşilay Afyonkarahisar Yönetim Kurulu ise İhsan Akar, Tuncay Eroğul, Emine Ağtaş, Dr. Aydın Balcı isimlerinden oluştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaya, Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı oldu - Son Dakika


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