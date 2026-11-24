Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Nas, eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beraberindekilerle öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Belediye, geleceğin mimarı öğretmenlerin fedakarlıkları ve çalışmaları nedeniyle tüm eğitimcilere teşekkür etti.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beraberindekilerle birlikte öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.
Ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Nas ve beraberindekiler, eğitimcilerin gününü kutlayarak emek ve özverilerinden dolayı teşekkür etti. Kayabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geleceğin mimarı olan öğretmenlerin fedakarlıkları ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
Kaynak: İHA
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