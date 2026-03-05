Kayaönü Mahallesi'nde Yollar Yenilendi - Son Dakika
Kayaönü Mahallesi'nde Yollar Yenilendi

05.03.2026 14:58
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Kayaönü Mahallesi sakinlerine verdiği söz yerine getirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Kayaönü Mahallesi sakinlerine verdiği söz yerine getirildi. Mahallede uzun yıllardır bozuk durumda bulunan yollar, gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir çeşitli sorunlara neden olan yolların yenilenmesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kayaönü Mahallesi'nde toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde bölgeye 750 ton asfalt dökülerek yollar modern, güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı.

"Yollar artık daha güvenli ve konforlu"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Kayaönü Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden yol sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, vatandaşlara verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini ifade etti. Yılmaz, "Şehitkamil'in her mahallesinde vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayaönü Mahallemizde yıllardır bozuk olan yollarla ilgili hemşerilerimize söz vermiştik. Ekiplerimiz kısa sürede gerekli planlamayı yaparak asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahallemizde 3 bin 500 metrekarelik alanda 750 ton asfalt kullanarak yolları yeniledik. Artık hem araçlarımız hem de yayalarımız için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı var" dedi.

İlçe genelinde yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, özellikle uzun yıllardır sorun yaşanan bölgelerde çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkatle değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Mahalle sakinleri ve esnaftan teşekkür

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte mahallede yıllardır yaşanan ulaşım sıkıntısı da ortadan kalkmış oldu. Özellikle yağışlı havalarda çamur, yaz aylarında ise toz nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, yapılan çalışmanın mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleri, yolların yenilenmesiyle birlikte günlük yaşamlarının daha rahat hale geldiğini belirterek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Mahalle esnafı da yapılan asfalt çalışmasının bölgeye olumlu katkı sağladığını dile getirdi. Yolların bozuk olması nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşandığını belirten esnaflar, yeni asfalt sayesinde hem araç trafiğinin rahatladığını hem de mahalleye gelen vatandaş sayısının artacağını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

