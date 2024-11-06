Kayapınar Şehir Hastanesi Diyarbakır'a Şifa Dağıtacak - Son Dakika
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Kayapınar Şehir Hastanesi Diyarbakır'a Şifa Dağıtacak

Kayapınar Şehir Hastanesi Diyarbakır\'a Şifa Dağıtacak

Vali Zorluoğlu, 1000 yataklı hastanenin altyapı toplantısında sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

06.11.2024 16:10
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 263 bin metrekarelik alanda inşa edilen Kayapınar Şehir Hastanesinin Diyarbakır ve bölgeye şifa dağıtacağını söyledi.

Yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Kayapınar Şehir Hastanesinin altyapı koordinasyon toplantısı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Valilik Hevsel Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Murat Zorluoğlu, ulaşım, elektrik, doğalgaz, internet, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin bir an önce tamamlanıp hastanenin uzun yıllar ihtiyaca cevap verebilmesi gerektiğini söyledi.

"Kaba inşaatın yüzde 32'si tamamlandı"

İnşası devam eden şehir hastanesinin büyük ve önemli bir yatırım olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Bu önemli sağlık yatırımının her aşamasını titizlikle takip ediyor, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Üst düzey donanımla hizmet sunacak hastanemiz inşallah hem Diyarbakır'a hem de komşu illere şifa dağıtacak" ifadelerine yer verdi.

1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesinin yanı sıra kreş binasının da bulunacağı kompleksin kaba inşaatının yüzde 32'sinin tamamlandığını dile getiren yüklenici firma yetkilileri de çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

250 poliklinik hizmet verecek

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Başkan Yardımcısı Melahat Erdemir ise yaptığı sunumda; 263 bin metrekarelik alanda inşası devam eden şehir hastanesinde, 326 yoğun bakım odası, 37 ameliyathane ve 250 polikliniğin hizmet vereceğini, bin 432'si açık bin 113'ü kapalı olmak üzere 2 bin 545 araç park yeri bulunacağını, ayrıca bu sayının 3 bin 500'e çıkarılması adına çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Erdemir, otoparkta elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının ve bisiklet parkının da

bulunacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca temiz ve atık su, kanalizasyon şebeke hatları yapımı, mevcuttaki su kanallarının, elektrik enerji nakil hatları, internet ve telefon şebeke hatları ile doğal gaz arzına ilişkin ilgili kurum müdürleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Karayolları 9. Bölge Müdürü İlker Travaç, DEDAŞ İl Müdürü Bülent Uğur Kaya, Türk Telekom İl Müdürü Uğur Midyatlı, DİSKİ Müdürü Mehmet Şerifoğlu ile ilgili kurum müdür yardımcıları ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayapınar Şehir Hastanesi Diyarbakır'a Şifa Dağıtacak - Son Dakika

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