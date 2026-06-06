Kayarası'nda Yıl Sonu Sergisi Coşkuyla Açıldı - Son Dakika
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Kayarası'nda Yıl Sonu Sergisi Coşkuyla Açıldı

Kayarası\'nda Yıl Sonu Sergisi Coşkuyla Açıldı
06.06.2026 14:22
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Tavşanlı'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini düzenleyerek kursiyerlerin emeklerini sergiledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyünde, Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı. Bir yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sergi yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü R. Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekim ayında başlayan ve eğitmen Beyhan Baytok'un gözetiminde sürdürülen dikiş kursuna katılan 16 kursiyerin bir yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler sergide yer aldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli giysiler, ev tekstili ürünleri ve el işlemeleri ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların kadınların üretime katılmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kursların aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişime de katkı sunduğunu ifade eden Özdemir, kursiyerleri ve eğitmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Kaymakam Özdemir, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. El emeğiyle ortaya çıkarılan ürünlerin büyük bir özverinin sonucu olduğunu vurgulayan Özdemir, kursiyerlerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

Bir yıl boyunca emek verdikleri eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Halk Eğitim Merkezi yönetimine ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti.

Yıl sonu sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmalar takdir topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayarası'nda Yıl Sonu Sergisi Coşkuyla Açıldı - Son Dakika

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