Kaybolan Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Kaybolan Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

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Erzurum Aşkale'de kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu.

29.12.2024 16:25
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(ERZURUM) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde aracı terk edilmiş olarak bulunan ve üç gündür aranan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Cuma günü kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün bulunması için arama çalışmaları yapan jandarma ve Erzurum AFAD ekipleri, öğretmen Bülbül'ün cansız bedenine Karasu Nehri'nde ulaştı.

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan ve 2 çocuk babası olan Sabit Bülbül'den, cuma gününden bu yana haber alınamıyordu. İhbar üzerine Sabit Bülbül'ü bulmak için arama çalışma başlatıldı. Cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. Sabit Bülbül'ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulundu.

Karasu köyü ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca aramalar soğuk ve dondurucu havada sürdü. Havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinden itibaren ara verilen aramalara sabah yeniden başlandı. Bugün saat 14.45 sıralarında dalgıçlar, öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine Karasu Nehri'nde ulaştı. Sabit Bulut'un cesedi otopsi için Erzurm Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kaybolan Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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