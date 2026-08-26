Kayıp Çocuk Gülşen Yılmaz'ın Duyarlılığıyla Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Çocuk Gülşen Yılmaz'ın Duyarlılığıyla Bulundu

Kayıp Çocuk Gülşen Yılmaz\'ın Duyarlılığıyla Bulundu
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Safranbolu'da kaybolan 4 yaşındaki Aras, turizm işletmecisi Gülşen Yılmaz sayesinde bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesinden ayrılarak yaklaşık bir saat boyunca tek başına dolaşan 4 yaşındaki Aras Seyrek, bir turizm işletmecisinin dikkati sayesinde bulundu. Gülşen Yılmaz, korku içindeki çocuğu güvenli bir yere alarak polis gelene kadar başından ayrılmadı. Küçük Aras, ertesi gün elinde çiçeklerle Yılmaz'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesinden ayrılarak kaybolan küçük yaştaki çocuğu fark eden Hafsa Sultan Konağı işletmecisi Gülşen Yılmaz, polisi arayarak ekipler gelene kadar çocuğun başından ayrılmadı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Yılmaz, bir gün sonra küçük Aras'ın elinde çiçeklerle kendisini ziyaret etmesiyle duygusal anlar yaşadı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar ise sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Olay, Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesinde meydana geldi. Konağın önünde dinlenen turizm işletmecisi Gülşen Yılmaz, sokakta tek başına yürüyen küçük bir çocuğu fark etti.

Çocuğun çevresinde ailesinden kimsenin bulunmadığını gören Yılmaz, küçük çocuğu kucağına alarak onunla konuştu. Çocuğun kaybolduğunu ve annesini aradığını söylemesi üzerine Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri gelene kadar çocuğu güvenli bir alana götüren Yılmaz, küçük Aras'ı sakinleştirerek çeşitli ikramlarda bulundu ve başından bir an olsun ayrılmadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen bekçilere teslim edilen Aras'ın ailesine kavuşması sağlandı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Gülşen Yılmaz'ın kaybolan çocuğu fark ederek yanına aldığı, güvenli bir yere götürdüğü ve polis ekiplerine teslim ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olayın ardından küçük Aras Seyrek, bir gün sonra ailesiyle birlikte elinde bir buket çiçekle kendisini bulan ve ailesine kavuşmasına vesile olan Gülşen Yılmaz'ı ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Aras ve ailesi, Gülşen Yılmaz ile eşi Taner Yılmaz'a teşekkür etti.

"Duyarlı davranışına plaket"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFDİT) Başkanı Mutlu Çidem ve yönetim kurulu üyeleride Gülşen Yılmaz'ı ziyaret ederek duyarlı davranışından dolayı plaket takdim etti. Çidem, yaşanan olayın Safranbolu'daki dayanışma ve sorumluluk duygusunu ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu görüntüleri sosyal medyadan birçok kişi izlemiştir. Bizler de izledik. Bir Safranbolulu olarak gurur duyduk. Ailesinden uzak kalmış ve kaybolmuş bir çocuğa gösterdiğiniz sorumluluk duygusu ve annelik içgüdüsü gerçekten çok kıymetli. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği olarak size küçük bir plaket takdim etmek istedik. Bu olay, Safranbolu'nun ne kadar güvenli ve sakin bir kent olduğunu, gelenek ve değerlerimizin hala yaşatıldığını bir kez daha gösterdi."

"Ben de bir anneyim"

Turizm işletmecisi Gülşen Yılmaz ise plaketi büyük bir gururla aldığını belirterek, küçük Aras'ı gördüğü anda kendi çocuklarının aklına geldiğini söyledi. Yılmaz, "Benim için çok değerli ve çok kıymetli. Ben de bir anneyim. Onu orada görünce gerçekten kendi çocuklarım aklıma geldi. Aynı durumu ben de daha önce yaşamıştım. Şehrimiz halen çok güvenli bir şehir. Bu konuda çok şanslıyız. Çocuklarımızı güvenli bir şehirde yetiştiriyoruz. Ben bu olayı biraz da farkındalık oluşturmak için paylaştım. Algılarımız daha açık olsun. Özellikle çocukların bulunduğu park ve benzeri alanlarda daha dikkatli ve gözlemci olursak çok iyi olur" dedi.

"Bir saat boyunca yürümüş"

İHA muhabirine yaşananları anlatan Gülşen Yılmaz, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'dan Safranbolu'ya taşındığını ve kentin güvenli yapısının tercih sebeplerinden biri olduğunu ifade etti. Olay günü tarihi çarşı bölgesinde dinlendiği sırada tek başına yürüyen çocuğu gördüğünü anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Normalde bu sokak çok kalabalık olur. Çünkü turistler sürekli bu güzergahı kullanıyor. O gün sokakta kimse yoktu. Tek başına yürüyen bir çocuk gördüm. Arkasına baktım, kimse yoktu. Önüne baktım, yine kimse yoktu. Gerçekten yalnız olduğunu düşündüm. Yanına gidip konuştuğumda kaybolduğunu ve annesini aradığını söyledi. Hemen güvenli bir yere götürdüm, oturttum ve sakinleştirdim. Korkuyordu ve çok yorulmuştu."

Küçük Aras'ın yaklaşık bir saat boyunca yürüdüğünü, ailesinin de aynı süre boyunca kendisini aradığını belirten Yılmaz, çevredeki esnafın da çocuğu bulmak için seferber olduğunu söyledi. Yılmaz, "Çok şükür ki bana denk geldi. Ben de bir anneyim. Eğer bulunduğu bölgeden başka bir yöne gitseydi köprüler, dereler ve kanyonların bulunduğu alanlara ulaşabilirdi. Allah korusun, çok daha farklı olaylar yaşanabilirdi. İyi ki bu tarafa doğru yürümüş" ifadelerini kullandı.

"Ertesi gün çiçeklerle geldi"

Küçük Aras'ın ertesi gün ailesiyle birlikte elinde bir buket çiçekle kendisini ziyaret etmesinin kendisini çok duygulandırdığını belirten Yılmaz, "Dün karşımda kocaman bir adam gibi duruyordu. Gerçekten yüreği çok büyük. Elindeki çiçeklerle gelmesi beni çok duygulandırdı. Ailesiyle birlikte onu görünce daha da mutlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Gülşen, Turizm, Polis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayıp Çocuk Gülşen Yılmaz'ın Duyarlılığıyla Bulundu - Son Dakika

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