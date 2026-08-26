Kaymakam Ahat Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kaymakam Ahat Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi

Kaymakam Ahat Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi
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Kaymakam Ahat, vatandaşlarla buluşarak köylerin ihtiyaçları ve önerilerini dinledi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Çatalçeşme ve Beşpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy meydanı ve köy konağında gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, köylerin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ahat, köylerdeki ihtiyaç ve talepler hakkında bilgi aldı. İletilen konuların değerlendirilmesinin ardından köylerdeki çalışmalar üzerine de görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Ahat Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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