Kaymakam Akköz KÖYDES Çalışmalarını İnceledi

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, KÖYDES çalışmalarını yerinde gördü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) tarafından yol, kaldırım, taziye evi, menfez ve içme suyu çalışmaları sürüyor. Özel İdare Genel Sekreterliği'nce yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak için çalışma yapılan köyleri Kaymakam Ökköz, tek tek dolaştı. Akköz, hem çalışmaların son halini gördü, hem de bir takım incelemelerde bulundu.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, beraberindeki heyetle Burcalı Köyü kilitli parke taşı yapımı, Kardeştepe Köyü kilitli parke taşı yapımı ve köy yolu dolgu, kumlama ve iyileştirme çalışmalarını, Gönülalan köyünde yapılan kilitli parke taşı yapımı, Gülyüzü köyünde İlk/Ortaokulu bahçesinin planlanan kilitli parke taşı yapımı, Doğruyol köyünde yapımına başlanan kilitli parke taşı yapımı ve köy içi dolgu ve kumlama yapımı işleri ile Aydıngün köyünde kilitli parke taşı yapımı çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Akküz, çalışmaların biran evvel tamamlanması için ilgli müteahhit firma yetkilisi ile kurum yetkililerine talimat verdi.

Arpaçay Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi'nce yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Kaymakam Akköz ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Akköz, daha sonra ilçe merkezine döndü. - KARS