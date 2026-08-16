Kaymakam Algın Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Kadir Algın, Gençlik Merkezini ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaymakam Algın, ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar'dan merkezde yürütülen çalışmalar ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı.

Merkezde kurslara katılan öğrencilerle de bir araya gelen Algın, öğrencilerle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Algın, gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek, merkezin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.