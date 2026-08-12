Kaymakam Ali Erdoğan ADEM'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Ali Erdoğan ADEM'i Ziyaret Etti

Kaymakam Ali Erdoğan ADEM\'i Ziyaret Etti
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Çine Kaymakamı ve eşi ADEM'de kursiyerlerle bir araya geldi, faaliyetleri değerlendirdi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve eşi Fatma Erdoğan, ADEM'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi almak ve kursiyerlerle bir araya gelmek amacıyla merkezi ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Erdoğan çifti, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında ADEM Koordinatörü Esen Şimşek'ten bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ADEM bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kurs faaliyetleri değerlendirilirken, kursiyerlerin çalışmaları da yerinde incelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Ali Erdoğan ADEM'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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