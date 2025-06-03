Kaymakam Aslan Okulları Ziyaret Etti

Afyonkarahisar' Sinanpaşa Kaymakam Emrah Aslan, Düzağaç beldesinde bulunan İstiklal İlkokulu ve Düzağaç Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Aslan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, öğrencilerin başarıları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Aslan, Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitim hayatınızda daima azimli ve kararlı olun. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Aslan, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR