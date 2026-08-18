Kaymakam Atam Kurtdere Köyü\'nü Ziyaret Etti

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aileyle sohbet eden Kaymakam Atam, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Atam, köy sakinlerinin sorun ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.