Kaymakam Atam Kurtdere Köyü'nü Ziyaret Etti
Kaymakam Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde aileyi ziyaret ederek sorunları dinledi ve hediyeler verdi.
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kurtdere Köyü'nde Mustafa Çam ve ailesini ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aileyle sohbet eden Kaymakam Atam, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Atam, köy sakinlerinin sorun ve beklentileri hakkında bilgi aldı.
Ziyaret, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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