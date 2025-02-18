Kaymakam Ateş Malgaçemir\'de

Yerel

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçeye bağlı Malgaçemir Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'e, Malgaçemir Mahallesi ziyaretinde kurum amirleri de eşlik etti. Ziyaret sırasında, vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Ateş, mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Kaymakam Ateş vatandaşlarla buluşarak, taleplerini dinlemek ve mahallerin ihtiyaçlarına çözüm üretmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek bu tür ziyaretlerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Malgaçemir Mahallesi'ndeki vatandaşlar ise Kaymakam Ateş'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerinin sorunlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. - AYDIN