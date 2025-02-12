Kaymakam Ateş meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile buluştu

Yerel

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında okulun atölye ve tarım alanlarında çeşitli incelemelerde bulunan Kaymakam Ateş, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçlerine ilişkin gözlemlerde bulundu. Ayrıca, öğretmenlerle eğitim-öğretim faaliyetleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen projeler ve yenilikçi eğitim yöntemleri üzerine fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Ateş öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyaret sonunda Kaymakam Ateş, okulda eğitim gören öğrencilerin gelecekteki kariyer hedefleriyle ilgili umutlu olduklarını belirterek, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dileyip eğitimin kalitesinin arttırılması için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN