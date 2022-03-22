Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız" - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Kaymakamı Ateş, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Özel eğitim öğretmenlerinden bilgi alan, özel bireylerin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR