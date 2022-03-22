Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız"

22.03.2022 11:40
Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız"

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde özel eğitim sınıfını ziyaret eden Kaymakam Ali Ekber Ateş, özel bireylerin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Kaymakamı Ateş, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında ilçedeki özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti. Özel eğitim öğretmenlerinden bilgi alan, özel bireylerin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Ateş: Özel bireylerin her daim yanındayız
Kaymakam Ateş: Özel bireylerin her daim yanındayız

YORUMLAR
500
Başkan Bıyık, down sendromlu gençle ringe çıktı Başkan Bıyık, down sendromlu gençle ringe çıktı Afyonkarahisar'da 'Suyun Mevsimleri' belgeseli çekildi Afyonkarahisar'da 'Suyun Mevsimleri' belgeseli çekildi Dilek fenerleri bu sefer down sendromlu çocuklar için havalandı Dilek fenerleri bu sefer down sendromlu çocuklar için havalandı

Down Sendromu, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Ateş: 'Özel bireylerin her daim yanındayız' - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Ateş: "Özel bireylerin her daim yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement