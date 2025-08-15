Kaymakam Atilla Huzurevini Ziyaret Etti

Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Huzurevi Vakfı Özel Eczacı Kenan Sucuoğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi.
Kaymakam Atilla ziyaret sırasında huzurevi yetkililerinden kurum hakkında bilgiler aldı. Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Atilla, istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Cumali Atilla, huzurevi sakinlerine mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür dileyerek teşekkür etti. - BALIKESİR
