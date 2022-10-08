Kaymakam Aydoğan'ın eşinden TEGV ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Aydoğan'ın eşinden TEGV ziyareti

08.10.2022 10:00
Kaymakam Aydoğan'ın eşinden TEGV ziyareti

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi'ni ziyaret etti.

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi'ni ziyaret etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan, bugüne kadar 469 gönüllüsünün desteği ile 27 bin 420 çocuğa ulaşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi'ni ziyaret etti. Etkinlik odalarını tek tek gezerek eğitim programlarını ve içerikler hakkında bilgi aldı. Birimi çok beğenen Aydoğan beraber yapacak çalışmalar üzerine sohbet etti. TEGV'in çocuklara sağladığı imkanlardan dolayı mutlu olduklarını belirten Ceren Aydoğan yapılan çalışmaları çok beğendiğini ve başarılarının devamı dileyip teşekkür ederek TEGV Muradiye Öğrenim biriminden ayrıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Muradiye, Aydoğan, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Aydoğan'ın eşinden TEGV ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Aydoğan'ın eşinden TEGV ziyareti - Son Dakika
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