Kaymakam Bağlı'dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'ya ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Bağlı'dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'ya ziyaret

18.03.2022 10:39
Kaymakam Bağlı'dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'ya ziyaret

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaklaşık 3 yıl görev yapan Siirt Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyaret etti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaklaşık 3 yıl görev yapan Siirt Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyaret etti.

Yaklaşık 3 yıl boyunca Gaziantep'in Araban ilçesinde görev yapan Siirt Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Araban Kaymakamı Ömer Sevgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Araban İlçemizde görev yapmış olan Baykan Kaymakamı Sayın Emin Bağlı kaymakamlığımızı ziyaret etti" dedi. Kaymakam Bağlı'nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Araban Kaymakamı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise "İlçemizde görev yapmış olan Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'yu makamlarında ziyaret eden Kaymakam Bağlı, ilçedeki esnaf ve vatandaşlardan oluşan bir dizi ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı. - GAZİANTEP

Kaymakam Bağlı'dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'ya ziyaret

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Hasan Doğru, Gaziantep, Baykan, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Bağlı'dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam Bağlı'dan Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'ya ziyaret - Son Dakika
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