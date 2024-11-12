Kaymakam Bahadır Güneş'ten Sultanhisar'a Veda Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Bahadır Güneş'ten Sultanhisar'a Veda Ziyareti

Kaymakam Bahadır Güneş\'ten Sultanhisar\'a Veda Ziyareti

Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Antalya Kumluca Kaymakamlığı'na atanmasının ardından Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı ziyaret ederek ilçeye veda etti. Başkan Kaya, Güneş'e başarı dileklerini iletti ve teşekkür ederek hediye takdim etti.

12.11.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 2021 yılından bu yana kaymakamlık görevini sürdüren ve son kararname ile Antalya Kumluca Kaymakamlığı'na atanan Bahadır Güneş, Bellediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı makamında ziyaret ederek veda etti.

Sultanhisar'da birlikte görev yapmaktan duyduğu memnunyeti dile getirerek Kumluca Kaymakamlığı'na atanan Güneş'e yeni göevinde başarı dileklerini sunan Başkan Kaya, "Görev ve makamlar gelip geçicidir. Önemli olan

gök kubbe altında hoş bir seda bırakmaktır. Sayın kaymakam ile yaklaşık 4 yıl görev yaptık. Kendisine yeni görev yerine başarılar diliyorum" diyerek Kaymakam Güneş'i uğurladı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, görev süresince ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Bahadır Güneş'e hediye takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Bahadır Güneş'ten Sultanhisar'a Veda Ziyareti - Son Dakika

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