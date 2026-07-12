Kaymakam Battal\'dan Afrodisias Ziyareti

Aydın'ın Karacasu ilçesi Kaymakamı İsmail Battal, Afrodisias Müze Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeniden hizmete açılması planlanan Sevgi Gönül Salonu ile Afrodisias Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, ilçe programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Afrodisias Müze Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında yeniden ziyaretçilerin hizmetine açılması planlanan Sevgi Gönül Salonu'nda incelemelerde bulunan Kaymakam Battal, salonun son durumu ve yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Kaymakam Battal, kazı, koruma ve çevre düzenlemelerine ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemelerde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ile ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yürütülen uygulamalar değerlendirildi.

Kaymakam Battal, Afrodisias'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bölgedeki çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin hem kültürel mirasın korunmasına hem de ilçe turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve yetkililerle gerçekleştirilen istişarelerin ardından sona erdi. - AYDIN