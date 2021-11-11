Kaymakam "Bi hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakam Muharrem Coşgun trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.

İlçeye girişte bulunan 6 Nisan Köprüsü'nde uygulamaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barbaros Uçar katıldı. Çaycuma Kaymakamı Coşgun, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında direksiyon başına geçerek, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadelerini kullandı.

Uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatarak, trafik kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Araç sürücülerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Uygulamanın 12 Kasım 2021 tarihine kadar tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK