Kaymakam Bolat her daim vatandaşların yanında - Son Dakika
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Kaymakam Bolat her daim vatandaşların yanında

25.06.2022 13:24
Kaymakam Bolat her daim vatandaşların yanında

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olmaya devam ediyor.

Kaymakam Bolat, ilçede göreve başladığı günden bu yana vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyor. İlçede şehit ve gazi ailelerini bir an olsun yalnız bırakmayan Kaymakam Bolat, ara ara yaptığı sokak gezilerinde de vatandaşların evlerine misafir oluyor. Vatandaşları sadece ziyaret etmekle kalmayan Kaymakam Bolat aynı zamanda ilçedeki cenaze törenlerine de katılarak vatandaşları acı ve zor günlerinde de yalnız bırakmıyor. Kaymakam Bolat'ın bu davranışları özellikle sosyal medyada herkesin takdirini kazanıyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Taner BOLAT, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Bolat her daim vatandaşların yanında - Son Dakika

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