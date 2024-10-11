Kaymakam Dalak Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine atanmasından bu yana mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Halil Dalak Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Kurum müdürleri ile birlikte Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Dalak, mahalleliler ve muhtarlarla bir araya gelerek istek ve şikayetlerini yerinde dinledi. Kaymakam Dalak ayrıca Kızılçukur ve Karacaali ilk ve ortaokullarını ziyaret ederek okul müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. - MANİSA