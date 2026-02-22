Kaymakam Dalak'tan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret - Son Dakika
Kaymakam Dalak'tan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Kaymakam Dalak\'tan Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret
22.02.2026 12:11
Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Ramazan ayı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek hem gönüllere dokundu hem de birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan ayı kapsamında şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Dalak'a ziyaretlerinde eşi Ayfer Dalak ile Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz eşlik etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Dalak, bayramların ve mübarek günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti. Şehit ve gazilerin emanetlerinin kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirten Dalak, devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Program kapsamında Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengel'i evinde ziyaret eden Kaymakam Dalak, gazi ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Gazisi Ahmet Şengel ise, hatırlanmanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

Kaymakam Dalak'ın şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

