Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret

Kaymakam Dalak\'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret
10.03.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte gazilerin ve şehit ailelerinin evlerine konuk olarak onların dert ve sorunlarını dinliyor.

Bu kapsamda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Kıbrıs Gazisi Mehmet Akçal ve ailesini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Dalak, Gazi Mehmet Akçal ile uzun süre sohbet ederek gönül ve sevgi bağlarını pekiştirdi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Halil Dalak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehit aileleri ve gazilerimizle her zaman birlik ve beraberlik içindeyiz. Ramazan ayının manevi atmosferinde kendilerini ziyaret ederek gönül birliğimizi daha da güçlendirmek istedik. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Kaymakam Halil Dalak'ın ziyaretine Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:42:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.