Kaymakam Dalak'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kaymakam Dalak'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret

Kaymakam Dalak\'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Ramazan ayı süresince şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de dertlerini dinledi hem de devletin elinin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin üzerinde olduğunu gösterdi.

28.03.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Ramazan ayı süresince şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek hem hal hatır sordu hem de dertlerini dinledi hem de devletin elinin her zaman şehit aileleri ve gazilerinin üzerinde olduğunu gösterdi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak, Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz ile birlikte ilçedeki şehit aileleri ve gazilere ramazan ayı boyunca iftar ziyaretleri gerçekleştirdi. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Kaymakam Dalak son ziyaretlerini şehit polis kızı Emine Yüksel ve Gazi Mustafa Gürsoy'a gerçekleştirdi.

Şehit ve gazi ailelerinin evlerinde iftar yemeğinde buluşan Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, şehit ve gazi ailelerinin her zaman devlet olarak yanlarında olduklarını ifade ederek, "Ramazan ayı süresince eşim ile birlikte ilçemizdeki şehit ve gazi ailelerimizin evlerine misafir olduk. Dert ve sorunlarını dinledim. Devler olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sarıgöl, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Dalak'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret - Son Dakika

Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:52:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Dalak'tan şehit kızı ve gaziye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement