Kaymakam\'dan Gazilere Ramazan Ziyareti

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı dolayısıyla gazileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle birlikte iftar öncesi hasbihal etti.

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Ramazan ayı kapsamında Şırnak'ta görev yaparken gazi olan Saim Köse ile Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mustafa Kemal Salur'u evlerinde ziyaret etti. Ziyarette gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Öztürk, hal ve hatırlarını sorarak Ramazan aylarını tebrik etti.Gazilere minnetlerini dile getiren Kaymakam Öztürk, "Sizlerin ödediği bedeller sayesinde bu şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Devletimiz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecektir" dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler ise Ramazan ayında gerçekleştirilen anlamlı ziyaret için Kaymakam Öztürk'e teşekkür ederek hayır dualarını iletti.

Öte yandan, Kaymakam Öztürk'e ziyarette Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğanur Cülcüloğlu, Çıplaklı Mahalle Muhtarı Ali Kollama ve kurum personelleri eşlik etti. - ANTALYA