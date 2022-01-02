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Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi

02.01.2022 16:01
Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, esnaflarla bir araya geldi.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, esnaflarla bir araya geldi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Kaymakam Nazlı Demir'e, ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımbağ eşlik etti. Kaymakam Nazlı Demir, bir araya geldiği esnaflarla uzun uzun sohbetler ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnaflara bol kazançlar dileyen Kaymakam Demir, aynı zamanda esnafların taleplerini de dinledi. Besnili esnaflar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in yaptığı ziyaretlerden dolayı oldukça mutlu olduklarını ve Kaymakam Demir'e, teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaymakam Demir, esnaflarla bir araya geldi

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Nazlı Demir, Hisarcık, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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