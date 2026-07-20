Kaymakam Demirtaş'tan Esnaf Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Demirtaş'tan Esnaf Ziyareti

Kaymakam Demirtaş\'tan Esnaf Ziyareti
20.07.2026 16:43
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Akyaka Kaymakamı Demirtaş, esnafı ziyaret ederek talepleri dinledi, katılımcı yönetimi vurguladı.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile birlikte ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde esnafa bereketli kazanç temennisinde bulunan Kaymakam Demirtaş, kamu hizmetlerinin vatandaşın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Göreve başladığı günden bu yana ilçede benimsediği vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile öne çıkan Kaymakam İsmail Demirtaş, yalnızca resmi toplantılarla sınırlı kalmayıp sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor. İlçenin sorunlarını sahada tespit etmeyi amaçlayan Demirtaş, kamu kurumları ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturmayı hedefliyor.

Esnaf ziyaretinde iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Demirtaş ve İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut, işletme sahipleriyle sohbet ederek ekonomik faaliyetler hakkında bilgi aldı. Esnafın taleplerini, önerilerini ve yaşadığı sorunları dinleyen Demirtaş, iletilen konuların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Demirtaş, devletin her zaman milletinin yanında olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde sunulabilmesi için sahada olmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu dile getiren Demirtaş, katılımcı yönetim anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Akyaka'da göreve başladığı günden itibaren eğitimden güvenliğe, kamu hizmetlerinden sosyal dayanışmaya kadar birçok alanda vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyen Kaymakam İsmail Demirtaş'ın gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri, ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Düzenli olarak sürdürülen bu ziyaretlerin, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına ve vatandaş-devlet arasındaki iletişimin güçlenmesine önemli katkı sağladığı belirtiliyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Demirtaş'tan Esnaf Ziyareti - Son Dakika

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