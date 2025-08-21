Kaymakam Durmaz, Mudurnu'da Halkla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kaymakam Durmaz, Mudurnu'da Halkla Buluştu

Kaymakam Durmaz, Mudurnu\'da Halkla Buluştu
21.08.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz, semt pazarında alışveriş yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vekaleten görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, semt pazarında hem alışveriş yaptı hem de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Durmaz, "Halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum çünkü vatandaşımızın ve ilçemizin durumunu daha iyi anlıyoruz. Ben onların arasında oldukça Mudurnu'yu daha yakından tanıyorum" dedi.

Mudurnu ilçesine vekaleten atanan ve yaklaşık 1 aydır görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, ilçede kurulan semt pazarına giderek alışveriş yaptı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Durmaz, esnafın taleplerini dinledi. İlçede görev yaptığı süre boyunca halkla iç içe olmaya özen gösterdiğini belirten Durmaz, Mudurnu'nun kendisinde özel bir yer edindiğini ifade etti.

Mudurnu'yu çok sevdiğini dile getiren Kaymakam Durmaz, "Mudurnu'nun halkı çok sıcak, çok cana yakın, misafirperver ve kucaklayıcı. Sağ olsun, bizleri de bağrına bastı, kucakladılar. Biz de Mudurnu'yu ve insanını çok sevdik. İnşallah da Rabbim, güzel görevler yapmayı bizlere nasip eder. Her gelen kaymakamımız da burada çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ben halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum"

Görev süresince vatandaşlarla iç içe olmayı çok sevdiğini söyleyen Durmaz, "Halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum çünkü vatandaşımızın ve ilçemizin durumunu daha iyi anlıyoruz. Ben onların arasında oldukça Mudurnu'yu daha yakından tanıyorum ve mutlu oluyorum. İlk geldiğimden beri kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Politika, Ekonomi, Mudurnu, Yerel, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Durmaz, Mudurnu'da Halkla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:25:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kaymakam Durmaz, Mudurnu'da Halkla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.