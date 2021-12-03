Kaymakam Düzgünden 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Kaymakam Düzgün'e anlamlı ziyareti esnasında Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti. Kaymakam Düzgün, özel rehabilitasyon merkezi sahibi Kamil Bağadur ve eğitim gören çocuklar ile bir süre hasbihal ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Özel rehabilitasyon merkezi iş yeri sahibi Kamil Bağadur ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kaymakam Düzgün ve Müdür Eroğlu ise misafirperverliklerinden dolayı Bagadur'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR