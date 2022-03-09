Kaymakam Ertürkmen: "Her şeye kadın eli değmeli" - Son Dakika

Engelli kadınların el sanatları kursu ve kadın kooperatifini ziyaret ederek kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Her şeye bir kadın eli değmeli" dedi.

Emirfendi Mahallesi'nde bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kadın el sanatları kursunda bulunan kadınların çalışmaları hakkında kurs hocası Derya Bircan'dan bilgi alan Kaymakam Ertürkmen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kursiyerlerin gününü kutlayarak çiçek verdi. Kaymakam Ertürkmen, buradan kadınlar tarafından kurulan Aromatik Bitki Üretimi Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Gülşen Hekimoğlu, Kaymakam Ertürkmen ve beraberinde bulunan daire amirlerine yetiştirdikleri aromatik bitkiler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaptıkları çalışmalardan dolayı kooperatif üyelerini tebrik eden Kaymakam Ertürkmen, günlerini kutlayarak çiçek verdi.

Kaymakam Ertürkmen yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hem engelli kadınlarımızı ve tarım kooperatifi kuran kadınlarımızı ziyaret ettik. Onların ürettiklerini gördük. Gerçekten bir kadın eli dediğini, kadının ürettiğini, emeğe, ürüne değer kattığını gördük. Onlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kadın bizim anamızdır, bizi doğurandır, dünyayı değiştirendir. Her şeye bir kadın eli değmeli diyorum. Bu vesileyle Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - SAMSUN