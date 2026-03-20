Kaymakam Eser\'den Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, ilçenin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik personeline teşekkür edilerek, bayramın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temenni edildi. - KAYSERİ