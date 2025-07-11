Kaymakam Güldoğan\'dan Yangın Ekiplerine Destek Ziyareti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte artan yangınlara hızla müdahale ederek faciaların önüne geçmeye devam eden ateş savaşçılarını unutmadı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, son günlerde artış gösteren orman yangınlarına karşı alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangın ekip binasını ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Güldoğan, yangınla mücadelede görev alan ekiplerle bir araya gelerek personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ormanların korunmasının önemine vurgu yapan Kaymakam Güldoğan, yangın sezonunun başlamasıyla birlikte ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tüm personele kolaylıklar diledi. - MANİSA