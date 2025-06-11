Kaymakam Hayrettin Baskın\'a Veda Yemeği Düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görev yapan Kaymakam Hayrettin Baskın için veda yemeği düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Safranbolu'ya atanan Kaymakam Baskın için Tavşanlı Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından organize edilen program, duygusal anlara sahne oldu.

Düzenlenen veda yemeğine ilçe protokolü tam kadro katılım gösterdi. Programa Kaymakam Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, Tavşanlı Özel İdare Müdürü Ali Ertürk ile mahalle ve köy muhtarları hazır bulundu. Yemek boyunca Kaymakam Baskın'ın Tavşanlı'da görev süresince gerçekleştirdiği hizmetler ve ilçeye katkıları konuşuldu.

Tavşanlı Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İrfan Güner, yaptığı konuşmada, Kaymakam Baskın'la görev yapmanın kendisi ve muhtarlar için onur olduğunu ifade ederek kendisine plaket takdim etti. Programın devamında dernek yönetimi adına Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral da Kaymakam Baskın'a özel bir hediye sundu. Gecede konuşan siyasi parti temsilcileri ve Belediye başkanı Ali Kemal Derin, Kaymakam Baskın'ın ileriki süreçte Vali olarak yeni görevler üstlenmesi ve tekrar yollarının kesişmesi temennisinde bulundu.

Programın sonunda kürsüye gelen Kaymakam Hayrettin Baskın, Tavşanlı'da geçirdiği görev süresince yaşadıkları ve edindiği dostluklara değindiği duygusal bir konuşma yaptı. Baskın, Tavşanlı halkının misafirperverliği ve çalışkanlığını övdü. Görev süresi boyunca ilçede gerçekleştirilen projelerden bahseden Kaymakam Baskın, Tavşanlı'nın kendisi için her zaman özel bir yeri olacağını vurguladı. Safranbolu'daki yeni görevi hakkında da bilgiler veren Baskın, her iki ilçenin de tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, yeni görev yerinde de aynı heyecanla çalışacağını belirtti.

Veda yemeği, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Kaymakam Baskın'ın önümüzdeki günlerde Safranbolu'daki görevine başlaması bekleniyor. - KÜTAHYA