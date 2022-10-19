Kaymakam hem köyleri geziyor, hem de sorunları dinliyor - Son Dakika
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Kaymakam hem köyleri geziyor, hem de sorunları dinliyor

19.10.2022 10:47
Kaymakam hem köyleri geziyor, hem de sorunları dinliyor

Kağızman kaymakamı hem köyleri geziyor, hem de köylerin sorunlarını yerinde görerek çözüm üretiyor.

Kağızman kaymakamı hem köyleri geziyor, hem de köylerin sorunlarını yerinde görerek çözüm üretiyor.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Kars'ın Kağızman ilçesine atanan Kaymakam Okan Daştan, göreve başladığı günden itibaren saha da bir taraftan ilçe ve köyleri tanıyor, bir taraftan da vatandaş odaklı hizmet ederek köylerin sorunlarını çözüyor.

Kaymakam Okan Daştan, bu kez kurum aramirleriyle birlikte ilçeye bağlı Kuloğlu, Denizgölü, Değirmendere, Çayarası ve Yellikıran köylerini ziyarete etti.

Ziyaret ettiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Daştan, vatandaşları devletin yaptığı yatırımlar hakkında bilgilendirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Daştan, beraberinde bulunan ilgili kurum amirlerine sorunların çözümü için talimat verdi.

Köylerde yapılan başta sıcak asfalt yol ve köy içi kilitparke taş yolların vatandaşlara hayırlı olması dileklerinde bulunan Daştan, vatandaşlara kaymakamlığının kapılarının ardına kadar açık olduğunu ve vatandaşlardan her türlü sorun ve şikayetlerini kendisine iletmelerini istedi.

Daha sonra köy okullarında da bir takım incelemelerde bulunan Daştan, yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı, Kağızman, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam hem köyleri geziyor, hem de sorunları dinliyor - Son Dakika

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