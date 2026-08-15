Kaymakam Hülür'den Çocuklara Havuz Müjdesi - Son Dakika
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Kaymakam Hülür'den Çocuklara Havuz Müjdesi

Kaymakam Hülür\'den Çocuklara Havuz Müjdesi
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Yüksekova'da Kaymakam Hülür, çocukların havuz isteğini yerine getirerek onlara eğlenceli bir gün sundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam Volkan Hülür, ziyaret ettiği köyde kendisinden havuz talebinde bulunan çocukların isteğini yerine getirdi.

İlçedeki görevine başladığı günden itibaren vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Kaymakam Volkan Hülür, Keçili köyünü ziyaret etti.Ziyaret esnasında yanına gelen çocukların havuzda yüzmek istediklerini belirtmesi üzerine Kaymakam Hülür, yetkililere talimat verdi. Talimat doğrultusunda araçlarla köyden alınan 25 çocuk, ilçe merkezindeki havuza götürülerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Yüzme etkinliğinin ardından çocuklara yemek ikramında bulunuldu. Unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar, taleplerini geri çevirmeyen Kaymakam Hülür'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Hülür'den Çocuklara Havuz Müjdesi - Son Dakika

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