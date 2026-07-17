Kaymakam Hülür Esendere Gümrük Kapısı'nda İnceleme Yaptı - Son Dakika
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Kaymakam Hülür Esendere Gümrük Kapısı'nda İnceleme Yaptı

Kaymakam Hülür Esendere Gümrük Kapısı\'nda İnceleme Yaptı
17.07.2026 08:45
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Yüksekova Kaymakamı Hülür, Esendere Gümrük Kapısı'nda çalışmalar ve gümrük işlemleri hakkında bilgi aldı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Türkiye-İran sınırında yer alan Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Esendere beldesinde bir dizi temas ve ziyarette bulunan Kaymakam Hülür, daha sonra sınır kapısına geçti. Gümrük sahasındaki birimleri gezen Hülür yürütülen faaliyetler, gümrük işlemleri ve sınır kapısındaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sınır kapısında görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaymakam Hülür, incelemelerinin ardından beldeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Hülür Esendere Gümrük Kapısı'nda İnceleme Yaptı - Son Dakika

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