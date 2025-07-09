Kaymakam Kadir Algın, deprem şehitliğini ziyaret etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kaymakamı Kadir Algın, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla Kurugeçit Mahallesi'nde bulunan deprem şehitliğini ziyaret etti.

Kaymakam Algın, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için şehitlikte dua etti. Ziyaret sırasında İlçe jandarma komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül ve müftülük görevlileri eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Algın, "Depremin yıkıcı etkisiyle kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı hala yüreklerimizde. Bu topraklara emanet edilen her bir hatırayı yaşatmak, bizlere düşen en önemli görevdir. Onların anılarını korumak ve unutturmamak, geleceğe olan borcumuzdur" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN