Kaymakam Kahraman'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Destek - Son Dakika
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Kaymakam Kahraman'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Destek

Kaymakam Kahraman\'dan Kur\'an Kursu Öğrencilerine Destek
14.06.2026 10:19
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Kars'ın Digor ilçesinde Kaymakam Kahraman, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun kapanış programına katıldı.

Kars'ın Digor ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen yıl sonu kapanış programına katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler, gösteriler ve sunumlar büyük beğeni topladı. Minik öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergilediği programı ilgiyle takip eden Kaymakam Kahraman, çocukların heyecanına ortak oldu.

Program boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kahraman, miniklerle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi. Çocukların gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, eğitim hayatlarının ilk basamaklarında önemli kazanımlar elde eden öğrencileri tebrik etti.

Kur'an kursunda görev yapan öğreticilerle de bir araya gelen Kaymakam Kahraman, çocukların manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sunan eğitim çalışmalarından dolayı emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Program sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulunan Kaymakam Kahraman, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak ailelere ve eğitimcilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yıl sonu kapanış programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kahraman'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Destek - Son Dakika

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