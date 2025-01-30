Kaymakam Kahveci\'den Yaşlılara Şefkat Ziyareti

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Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, makam işleri dışında gece gündüz demeden ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan bakıma muhtaç yaşlıları ziyaret ederek hem ihtiyaçların soruyor hem de sohbet ederek devletin şefkat elini hissettiriyor.

Selendi'ye atanmasının ardından dur durak bilmeyerek yaşlıları ziyaret eden Kaymakam Kahveci, özelikle kırsal mahallerde maddi durumu iyi olmayan hasta ve yatalak durumda bulunan yaşlılarla sık sık görüşerek devletin şefkat elini uzatıyor. Yaşlıları dinleyen Kaymakam Kahveci, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı olup olmadığını sorarak yardımcı oluyor. Kaymakam Kahveci, "Devletimiz her daim sizlerin yanında. Bizler sizlerin yanındayız." diyerek vatandaşlara devletin şefkat elini uzatıyor.

Kaymakam Kahveci'nin ziyaretlerine Selendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da eşlik ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. - MANİSA