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Kaymakam Kan, Nazilli OSB'de incelemelerde bulundu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayan OSB'yi başarılı bulduğunu açıkladı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Kaymakam Kan'ı Nazilli OSB Hizmet Binası'nda ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Önel ve yönetim kurulu üyeleri yapılan çalışmalarla ilgili brifing verdi. Başkan Önel, yaptığı bilgilendirmede ilçe ve bölgeye hem sosyal hem de ekonomik alanda büyük katkı sağlayan Nazilli OSB'de 126 hektar üzerinde 44 parsel ve aktif 38 firmada 2 bin 500 kişi çalıştığını aktardı. Genişletme çalışmasının da sürdüğünü kaydeden Önel, 89 hektarlık genişleme alanının 540 bin metrekarelik kısmının çeşitli sektörlerden 24 firmaya verileceğini söyledi. Arıtma tesisi, kreş ve cami inşaatının da sürdüğünü ifade eden Başkan Önel, arıtma tesisinin ise 2025 yılı içinde tamamlanarak firmaların hizmetine sunulacağını belirtti.

Sosyal projeler OSB'nin değerini artıracak

İlçe ve bölgeye hem sosyal hem de ekonomik alanda büyük katkı sağlayan Nazilli OSB'nin değerinin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Nuri Önel: "Öncelikle Kaymakamımıza Nazilli OSB Müdürlüğümüze nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine Nazilli OSB ile ilgili çalışmaları aktardık" dedi.

OSB Hakkında bilgilendirme yapan Başkan Önel: " Nazilli OSB 126 hektar üzerinde kurulu toplamda 64 parselden oluşmaktadır. 83,52 hektarlık alan üzerinde 44 sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgemiz sınırları içerisinde 16 adet parsel ise elektrik dağıtım merkezlerine, idari ve sosyal tesislere, spor, cami ve tır parkına, arıtma tesislerine, teknik altyapıya, park ve yeşil alanlarına ayrılmıştır. Bölgemiz sınırları içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam etmektedir. Nazilli OSB üzerinde kurulacak olan bin 500 m/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ise 2025 yılı ocak ayı başında tamamlanarak hizmete açılacaktır. Organize Sanayi Bölgesi 1 ve 2 nolu toplamda 768 bin 841,79 m genişleme alanının tamamlanması ile istihdam sayımız 4 bini geçecektir. Nazilli OSB Karaefe Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin üstlenmiş olduğu caminin inşaatının ise yüzde 80'i tamamlanmıştır. Ayrıca çalışanlarıma destek olmak amacıyla kreş projemiz ise OSB girişine yapılacaktır" dedi.

"Bölgenin en başarılı OSB'lerinden"

Çevreyi kirletmeden sanayileşmenin önemine dikkat çeken Kaymakam Huriye Küpeli Kan, sosyal ve çevreci olarak Nazilli OSB'yi başarılı bulduğunu ifade ederek: "Çevreye duyarlı bir OSB olması çok kıymetli. Kreş gibi sosyal yatırımlara önem vermesi çok önemli. Şimdiye kadar verilen emekleri için kaymakam, belediye başkanı, valilerimize ve OSB yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Burası rayına oturmuş devam ediyor. Tüm firmalarımıza ürettikleri katma değerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada ayrıca kapalı bir yüzme havuzu var. Bu da çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımıza hizmet açısından çok önemli. Bakanlığımızın 'Yüzme bilmeyen kalmayacak' kampanyası kapsamında da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Verimli hizmetler görüyorum. Kreş için de bir anne olarak çocuklarımızın güvende olması çok önemli. Arıtma ise tarım bölgesi olması açısından doğaya saygılı OSB olduğu için çok önemli" dedi

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"Nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri değiştirilecek"

Kaymakam Kan son olarak 2024 yılı sonuna kadar kimlik ve sürücü belgelerinin yenilenmesi konusuna da değinerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Kaymakam Kan: "Yeni nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri için bakanlığımız yılsonuna kadar işlemlerin tamamlanması için vatandaşlarımıza çağrıda bulundu. Henüz bu işlemleri yaptırmayan vatandaşlarımıza da buradan çağrıda bulunmak istiyoruz" dedi.